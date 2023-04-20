Почти на 18% увеличилось производство яиц в Псковской области

17:59, 20 апреля 2023, ПАИ

64,4 тысячи тонн скота и птицы на убой произвели в Псковской области за январь - март, а также 51,9 тысячи тонн молока и 20,7 миллиона штук яиц. Об этом сообщает Псковстат.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой сократилось на 13,6%, производство молока выросло на 7,3%, производство яиц – на 17,2%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец марта численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 61,3 тысячи голов, из него коров – 29,9 тысячи; свиней – 1434,1 тысячи; овец и коз – 26,8 тысячи голов.

При этом по сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 0,6%, а также овец и коз – на 8,8%. На 29,3% увеличилось поголовье свиней.