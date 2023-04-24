«Лада Гранта» съехала в кювет в Бежаницком районе

13:27, 24 апреля 2023, ПАИ

ДТП произошло на 74-м километре автодороги Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе 21 апреля около 19:50. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД по Псковской области.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в левую придорожную канаву по ходу движения.

В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения. 22 апреля гражданин обратился за медицинской помощью в Псковскую областную клиническую больницу, госпитализация не потребовалась.