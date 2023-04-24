Убивший четырех щенков живодер из Дно получил срок

17:15, 24 апреля 2023, ПАИ

Дновский районный суд привлек к уголовной ответственности мужчину за жестокое обращение с животными. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2023 года мужчина решил расправиться с четырьмя щенками. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетнего ребенка, с целью причинения мучительной смерти животным, подошел к щенкам, поднял трех из них и бросил на пол, причинив мучительную боль и страдания и приведших к кровоизлиянию внутренних органов и головного мозга на почве травмы, что повлекло их смерть.

Затем, выхватив из рук несовершеннолетнего ребенка четвертого щенка, расправился с ним аналогичным способом.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, признав в качестве отягчающих рецидив преступлений и совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.