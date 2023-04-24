Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Убивший четырех щенков живодер из Дно получил срок

Дновский районный суд привлек к уголовной ответственности мужчину за жестокое обращение с животными. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2023 года мужчина решил расправиться с четырьмя щенками. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетнего ребенка, с целью причинения мучительной смерти животным, подошел к щенкам, поднял трех из них и бросил на пол, причинив мучительную боль и страдания и приведших к кровоизлиянию внутренних органов и головного мозга на почве травмы, что повлекло их смерть.

Затем, выхватив из рук несовершеннолетнего ребенка четвертого щенка, расправился с ним аналогичным способом.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, признав в качестве отягчающих рецидив преступлений и совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 апреля 2023

Камеры видеонаблюдения засняли смерть мужчины в центре Печор
24 апреля 2023

В Плюсском районе автомобиль «Шевроле» врезался в дерево
24 апреля 2023

В Пскове началась проверка по факту падения из окна двухлетнего ребёнка
24 апреля 2023

Стали известны подробности ДТП с пятью пострадавшими в Стругах Красных
24 апреля 2023

Детская коляска сгорела в подъезде пятиэтажки в Великих Луках
24 апреля 2023

Пять человек погибли при пожарах в Псковской области за выходные

23 апреля 2023

Мужчина выпал из окна хостела в Псковском районе
23 апреля 2023

Двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажного дома в Борисовичах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...