Более полутора миллионов рублей отдали мошенникам жители Пскова и Острова

12:16, 25 апреля 2023, ПАИ

Телефонные мошенники получили около полутора миллионов рублей от жителей Пскова и Острова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные и сообщали, что на их имя незаконно пытаются оформить кредиты. Во избежание подобной ситуации пострадавшим предлагалось самим взять кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». В итоге, доверившись мошенникам, псковичи лишились около полутора миллионов рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.