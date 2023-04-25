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Происшествия

Более полутора миллионов рублей отдали мошенникам жители Пскова и Острова

Телефонные мошенники получили около полутора миллионов рублей от жителей Пскова и Острова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные и сообщали, что на их имя незаконно пытаются оформить кредиты. Во избежание подобной ситуации пострадавшим предлагалось самим взять кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». В итоге, доверившись мошенникам, псковичи лишились около полутора миллионов рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

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