Жителя Новосокольников осудили за продажу наркотиков

18:01, 25 апреля 2023, ПАИ

Уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в сбыте наркотиков в значительном размере, рассмотрел Новосокольнический районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В январе этого года около одного из домов в Новосокольниках подсудимый продал наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, массой 0,421 грамм. В отношении мужчины сотрудники полиции провели оперативно-разыскное мероприятие «проверочная закупка».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.