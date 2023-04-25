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Происшествия

Жителя Новосокольников осудили за продажу наркотиков

Уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в сбыте наркотиков в значительном размере, рассмотрел Новосокольнический районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В январе этого года около одного из домов в Новосокольниках подсудимый продал наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, массой 0,421 грамм. В отношении мужчины сотрудники полиции провели оперативно-разыскное мероприятие «проверочная закупка».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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