Представители «Мехуборки» приняли участие в псковском марафоне

15:08, 26 апреля 2023, ПАИ

Спортсменки Анастасия Делюкина и Ульяна Семенова представили филиал ООО «Экопром» на псковском марафоне «Мехуборка-2023». Об этом ПАИ сообщили в компании.

Анастасия Делюкина – ученица 5 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Участие в беговом марафоне она принимала впервые. С детства Анастасия увлекается спортом. Последние 3 года серьезно занимается биатлоном под руководством тренера Олега Макеева. Неоднократно спортсменка была победителем и призером городских, областных и всероссийских соревнований. На марафоне Анастасия Делюкина заняла 3 место на дистанции 1 километр в возрастной группе 11-15 лет, ее результат - 3 минуты 47 секунд.

Ульяна Семенова – студентка второго курса Московского авиационного института, факультета ракетостроения. С детства занимается триатлоном. Она неоднократно была победителем и призером городских, областных и всероссийских соревнований. В забеге девушка принимает участие второй год. В 2022 году Ульяна, участвуя в полумарафоне, заняла 1 место на дистанции 5 километров с результатом 21 минута 3 секунды. В этом году, участвуя в марафоне на дистанции 5 километров, спортсменка заняла 4 место в своей возрастной группе.