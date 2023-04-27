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Экономика

О финансовых выгодах при получении пенсии на карту Сбера рассказали псковичам

Фото ПАО "Сбербанк"

О финансовых выгодах при получении пенсии на карту Сбера рассказали псковским пенсионерам.

При получении пенсии на карту Сбера она будет бесплатна в обслуживании. После каждой покупки на карту начисляются бонусы СберСпасибо, которые в дальнейшем можно списывать в магазинах и аптеках за покупки. Один бонус равен одному рублю. Кроме того, при подключении дополнительной категории, например, Супермаркеты, Детство, Товары для дома, бонусы будут повышенными. Кроме того, в банкоматах Сбера без процентов можно снимать до 150 тысяч рублей в день.

«Сбер предлагает пенсионерам выгодные вклады и кредиты. Можно открыть, например, счёт «Активный возраст» со ставкой для получателей пенсии в размере 6,8% годовых. Мы также даем пенсионерам скидку в 2% при необходимости взять кредит на любые цели на сумму от 30 тысяч рублей. Кроме того, можно оформить кредитную карту с беспроцентным периодом до 120 дней», - перечислил возможности управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Следить за доходами, расходами и переводить деньги родным, оплачивать услуги ЖКХ поможет мобильное приложение СберБанк Онлайн. Как им пользоваться, объяснят сотрудники офисов Сбера.

Чтобы пенсию начали перечислять на карту Сбера, достаточно подать заявление на перевод пенсии. Это можно сделать в любом отделении банка, в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на портале «Госуслуги», в МФЦ или в Социальном фонде РФ.

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