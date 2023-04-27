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Политика

Кассация признала законной отставку главы Пустошкинского района

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Опочецкого районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда без изменения, кассационную жалобу представителя административного истца, экс-главы Пустошкинского района Светланы Васильковой – без удовлетворения. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В декабре Опочецкий районный суд рассмотрел административное дело по иску Светланы Васильковой к Собранию депутатов Пустошкинского района о признании незаконным решения об удалении в отставку главы района и досрочном прекращении её полномочий, а также решения о назначении временно исполняющего полномочия главы Пустошкинского района; к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о признании незаконным его ответа о поддержке инициативы депутатов Пустошкинского района об удалении главы муниципалитета в отставку.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Васильковой и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства истца о передаче дела в суд общей юрисдикции другого субъекта РФ.

Напомним, что импичмент Васильковой объявили на сессии районного Собрания 24 ноября 2022 года.

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