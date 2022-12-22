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Политика

Суд признал законным удаление в отставку главы Пустошкинского района

Суд признал законным удаление в отставку главы Пустошкинского района Светланы Васильковой, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Импичмент Васильковой объявили на сессии районного Собрания 24 ноября.

Опочецкий районный суд рассмотрел административное дело по иску Светланы Васильковой к Собранию депутатов Пустошкинского района о признании незаконным решения об удалении в отставку главы района и досрочном прекращении её полномочий, признании незаконным решения о назначении временно исполняющего полномочия главы Пустошкинского района; к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о признании незаконным его ответа о поддержке инициативы депутатов Пустошкинского района об удалении главы муниципалитета в отставку.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Васильковой и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства истца о передаче дела в суд общей юрисдикции другого субъекта РФ.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ранее председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо прокомментировал причины досрочной отставки Светланы Васильковой.

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