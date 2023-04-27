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Политика

Антон Минаков: Мы найдем виновных в «растаявшем» асфальте

Руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков помогает решать проблемы с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог. В этом году количество жалоб и возмущений псковичей оказалось просто запредельным, сообщил он.

На 21-й сессии Псковского областного Собрания координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков проинформировал коллег-депутатов о жалобах из Себежского, Усвятского и Пыталовского районов и намерении найти виновных в том, что после зимы проехать по некоторым участкам даже платных дорог стало невозможно без ущерба для автомобиля.

Фото: ЛДПР

«Жители Себежского района сообщили о неудовлетворительном состоянии участка улицы Ленина в поселке Идрица. По итогам обращения мы направили депутатские запросы главе городского поселения и руководителю Роспотребнадзора. Третье ходатайство было направлено начальнику ГИБДД области о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт указанного участка дороги. А вот в Усвятах проблемным оказался участок платной дороги протяженностью почти 30 километров. Можно сказать, что он полностью не соответствует ГОСТу. Теперь мы будем работать над тем, чтобы должностных / юридических лиц привлекли к административной ответственности и недостатки были устранены!» - сообщил Антон Минаков. 

На данный момент Роспотребнадзор отреагировал на запрос о проблемах на платном участке дороги в Усвятском районе и направил обращение для рассмотрения в Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области. К слову, в регионе подобные дела уже рассматривались, и юридические лица были привлечены к административной ответственности, заметил Антон Минаков.

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