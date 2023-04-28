Производство тротуарной плитки запустят в Великих Луках

10:03, 28 апреля 2023, ПАИ

Производство тротуарной плитки и бордюров запустят в Великих Луках. Льготный займ на реализацию инвестиционного проекта по созданию производства мелкоштучных бетонных изделий получил инвестор из Фонда развития промышленности Псковской области, сообщается в Telegram-канале Фонда.

В сообщении уточняется, что льготный займ под 1% годовых сроком на семь лет предоставлен на приобретение производственного оборудования. Соответствующий договор подписали Фонд инвестразвития и компания-инвестор - ИП Сергей Липатов.

Инвестиционный проект реализуется в Великих Луках и направлен на обеспечение внутренней потребности в строительных материалах для благоустройства территорий и дорожного строительства.

Планируемый объем инвестиций – 26,975 млн рублей Более 75% от общего бюджета проекта составили собственные средства инвестора, отметили в Фонде.

Запуск производства запланирован на третий квартал 2023 года.