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Экономика

Производство тротуарной плитки запустят в Великих Луках

Производство тротуарной плитки и бордюров запустят в Великих Луках. Льготный займ на реализацию инвестиционного проекта по созданию производства мелкоштучных бетонных изделий получил инвестор из Фонда развития промышленности Псковской области, сообщается в Telegram-канале Фонда.

В сообщении уточняется, что льготный займ под 1% годовых сроком на семь лет предоставлен на приобретение производственного оборудования. Соответствующий договор подписали Фонд инвестразвития и компания-инвестор - ИП Сергей Липатов.

Фото: Telegram-канал Фонда инвестразвития Псковской области

Инвестиционный проект реализуется в Великих Луках и направлен на обеспечение внутренней потребности в строительных материалах для благоустройства территорий и дорожного строительства.

Планируемый объем инвестиций – 26,975 млн рублей Более 75% от общего бюджета проекта составили собственные средства инвестора, отметили в Фонде. 

Запуск производства запланирован на третий квартал 2023 года.

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