Роспотребнадзор дал советы по выбору хорошего мяса для шашлыка

12:45, 28 апреля 2023, ПАИ

Как выбрать качественное мясо для шашлыка, чтобы он получился вкусным и безопасным для здоровья, рассказали в Роспотребнадзоре. Ведомство опубликовало правила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Покупайте мясо в специально оборудованных для этого торговых точках – только там созданы правильные условия для его хранения и реализации: вентиляция, холодильное оборудование и так далее», - отметили специалисты.

Как подчеркнули в ведомстве, перед тем как покупать мясо на рынке или в магазине, необходимо оценить его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию и запах.

Свежее мясо, по словам специалистов, качественное, если у него:

- тонкая сухая корочка бледно-красного цвета;

- жир белый, кремовый или желтоватый;

- запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили;

- плотная консистенция;

- ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается;

- при варке образуется ароматный, прозрачный бульон.

«Иногда под видом охлажденного продается размороженное мясо. Оно не опасно для здоровья, но содержит меньше полезных веществ и менее вкусно, чем свежее. У размороженного мяса поверхность красная, жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет, а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже ярко-красные», - обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Определить некачественное мясо можно следующим образом:

- потеки внутри упаковки свидетельствуют о том, что она была повреждена или мясо хранилось неправильно;

- если надавить пальцем на поверхность несвежего мяса, то ямка выравнивается медленно (1 минуту и дольше);

- в мышечной ткани испорченного мяса видны белесоватые пузырьки или другие посторонние вкрапления;

- мягкая и дряблая консистенция;

- внутренняя поверхность куска липкая или покрыта слизью;

- кислый, гнилостный и затхлый запах;

- бульон при варке отдает гнилью;

- цвет на разрезе серый или зеленоватый, местами почерневшая поверхность;

- серый жир – признак лежалого продукта.

«Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, не покупайте мясо – оно может быть опасным для здоровья. Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса: выбирайте высший или первый (во всех сортах ниже будет много сухожилий)», - предостерегли в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что также необходимо обратить внимание на состав продукции, в том числе консерванты, – нужно убедиться, что в составе нет фосфатов.

«Если в составе значится пищевая добавка Е450, лучше отказаться от покупки – это влагоудерживающий агент. Также необходимо обратить внимание на дату изготовления. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее», - заключили специалисты.

Ранее россиянам назвали лучшие маринады для шашлыка. А опрос показал, что почти каждый третий пскович любит шашлыки.

Как готовят шашлык псковские випы, можно узнать в материале по ссылке.