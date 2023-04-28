Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти каждый третий пскович любит шашлыки – опрос

Настоящие летние хиты русской кухни — окрошка и шашлыки: именно их псковичи чаще всего называют любимыми сезонными блюдами. Об этом ПАИ сообщили в SuperJob. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы и «Х5 Клуб», программа лояльности «Х5 Group», рассказали о любимых летних блюдах горожан и их стоимости. В опросе приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди псковичей: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 34%. В число фаворитов не попал свекольник: его выбрали только 12%. Еще 15% назвали другие летние хиты: в их числе кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а вот шашлык — скорее мужское блюдо (43% против 27% среди женщин), отметили в SuperJob. Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (47%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (41%).

По данным «Х5 Клуба», программы лояльности Х5 Group, свинина в маринаде для майских шашлыков жителям России в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм.

Приготовление дома окрошки, по данным аналитики, обойдется любителям делать ее на кефире в среднем в 712 рублей, а для тех, кто предпочитает квас, — в 728 рублей. Данные приведены из расчета на приготовление минимум 4 порций блюда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 апреля 2023

Михаил Ведерников наградил лучших спасателей и пожарных
28 апреля 2023

Необычное письмо нашли сотрудники псковского архива
28 апреля 2023

Роспотребнадзор дал советы по выбору хорошего мяса для шашлыка
28 апреля 2023

В Дедовичах будут регистрировать браки в библиотеке
28 апреля 2023

Новый сезон в Полистовском заповеднике обсуждают в медиацентре ПАИ
28 апреля 2023

В Пскове изменили положение о присвоении звания почетного гражданина города
28 апреля 2023

Пскович завоевал диплом за артистизм на Дельфийских играх
28 апреля 2023

Демонтаж самовольных конструкций обсудили депутаты Псковской гордумы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...