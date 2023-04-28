Почти каждый третий пскович любит шашлыки – опрос

10:21, 28 апреля 2023, ПАИ

Настоящие летние хиты русской кухни — окрошка и шашлыки: именно их псковичи чаще всего называют любимыми сезонными блюдами. Об этом ПАИ сообщили в SuperJob. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы и «Х5 Клуб», программа лояльности «Х5 Group», рассказали о любимых летних блюдах горожан и их стоимости. В опросе приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди псковичей: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 34%. В число фаворитов не попал свекольник: его выбрали только 12%. Еще 15% назвали другие летние хиты: в их числе кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а вот шашлык — скорее мужское блюдо (43% против 27% среди женщин), отметили в SuperJob. Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (47%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (41%).

По данным «Х5 Клуба», программы лояльности Х5 Group, свинина в маринаде для майских шашлыков жителям России в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм.

Приготовление дома окрошки, по данным аналитики, обойдется любителям делать ее на кефире в среднем в 712 рублей, а для тех, кто предпочитает квас, — в 728 рублей. Данные приведены из расчета на приготовление минимум 4 порций блюда.