Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе

14:44, 28 апреля 2023, ПАИ

Столкновение двух автомобилей «Ауди» и «Киа» произошло у деревни Северик Псковского района. После этого «Ауди» вылетел в кювет и опрокинулся.

Первыми на место прибыли сотрудники МЧС, которые оказали первую доврачебную помощь четырем пострадавшим до приезда скорой медицинской помощи. Позже их госпитализировали в медучреждение.

Сейчас на месте ДТП работают бригада скорой, пожарные подразделения, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД, инспектор отделения пропаганды по Псковскому району. Обстоятельства произошедшего выясняются.