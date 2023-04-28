Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе
Столкновение двух автомобилей «Ауди» и «Киа» произошло у деревни Северик Псковского района. После этого «Ауди» вылетел в кювет и опрокинулся.
Первыми на место прибыли сотрудники МЧС, которые оказали первую доврачебную помощь четырем пострадавшим до приезда скорой медицинской помощи. Позже их госпитализировали в медучреждение.
Сейчас на месте ДТП работают бригада скорой, пожарные подразделения, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД, инспектор отделения пропаганды по Псковскому району. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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