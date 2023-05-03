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Новгородец размещал тайники с наркотиками в Псковской области

Новгородец размещал тайники с наркотиками в Псковской, Новгородской и Московской областях. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

22-летний житель Великого Новгорода через интернет вступил с сговор с неизвестным лицом, после чего получил информацию, что в Псковском районе находится тайник с метамфетамином массой 49,83 грамма. Полиция задержала молодого человека, когда он прибыл, чтобы забрать наркотики.

Подсудимый вину признал и рассказал, что с сентября 2022 года занимался розничной продажей наркотиков. 

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Новгородской области и признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, п. «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ.

Новгородец получил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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