Продолжается розыск пропавшего четыре года назад великолучанина

10:38, 04 мая 2023, ПАИ

Местонахождение 47-летнего Андрея Фёдорова продолжают устанавливать сотрудники уголовного розыска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года мужчина ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Великолучанин был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, а также сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02.