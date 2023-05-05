Псковские предприниматели будут сотрудничать с индийскими партнерами

15:39, 05 мая 2023, ПАИ

Предприниматели Псковской области договорились о сотрудничестве с индийскими партнерами в ходе визита в Мумбаи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представители субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области с деловым визитом посетили Республику Индию. В состав делегации вошли представители четырех предприятий региона: Великолукского кабельного завода, компании по деревообработке полного цикла «Оско-Инвест», производителя гальванического и экологического оборудования «Полипласт» и компании по производству лабораторных алмазов «Синтез Технолоджи».

В городе Мумбаи псковские предприниматели провели с индийскими партнерами целевые встречи. Члены региональной делегации также приняли участие в круглом столе «Перспективы развития экономических и культурных отношений России (Псковская область) и Индии». Спикерами мероприятия выступили руководитель отделения Торгового представительства Российской Федерации в Республике Индии (города Мумбаи) Сергей Нечунеев, представитель Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индии Тимур Векилов, директор Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук и вице-президент Торгово-промышленной палаты импортеров Индии Анна Роговская.

Представители Торгпредства и РЭЦ на реальных примерах поделились опытом по проработке запросов российских компаний, предоставили исчерпывающую информацию о своих возможностях и полном спектре услуг институтов поддержки для экспортеров.

В пресс-службе отметили, что полезной и информативной для компаний Псковской области стала встреча с руководителем Департамента по работе с корпоративными клиентами и финансовыми институтами «Сбербанк» в Индии Никитой Жвачкиным. Он рассказал о всесторонней поддержке российского бизнеса, которая включает не только финансовые вопросы, но и экспортные семинары, поиск потенциальных партнеров и проверку контрагентов.

В результате поездки российские компании получили информацию о специфике индийского рынка, особенностях менталитета и делового этикета. Итогом встреч и переговоров с индийскими партнерами в рамках бизнес-миссии стали договоренности о дальнейшем сотрудничестве, подчеркнули в правительстве региона.

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».