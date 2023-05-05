Жителя Пыталовского района условно лишили свободы за пьяную езду

18:30, 05 мая 2023, ПАИ

Жителя Пыталовского района условно лишили свободы за пьяную езду. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

Суд установил, что мужчина, будучи судимым за повторное управление машиной в состоянии опьянения, не имел права управлять транспортными средствами. Но 15 фераля 2022 года он сел пьяным за руль автомобиля «ВАЗ 21093» и двигался по дороге на улице Центральной, в деревне Гавры, Пыталовского района, где у дома № 1 был остановлен стражами правопорядка.

Приговором Пыталовского районного суда мужчина 1990 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя за совершенное преступление назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, местный житель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.