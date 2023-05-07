Мужчина пытался похитить косметику из магазина в Пскове
Пскович пытался похитить косметику из магазина, но был задержан сотрудниками росгвардиии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
«7 мая около 14 часов на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «тревога»», - написали в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
В торговый центр был направлен экипаж группы задержания.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметические средства.
По факту кражи проводится проверка.
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