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Общество

Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии пострадавшего Прилепина

Писатель Захар Прилепин получает всю медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», — цитирует Михаила Мурашко РИА Новости. 

6 мая машину Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии. Сам писатель получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его временно ввели в медикаментозный сон.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

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