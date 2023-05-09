Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии пострадавшего Прилепина

17:48, 09 мая 2023, ПАИ

Писатель Захар Прилепин получает всю медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», — цитирует Михаила Мурашко РИА Новости.

6 мая машину Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии. Сам писатель получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его временно ввели в медикаментозный сон.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.