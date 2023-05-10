Volvo вылетел в кювет после столкновения с фурой в Пустошкинском районе
Автомобиль Volvo вылетел в кювет в результате столкновения с фурой Mercedes на 460-м километре трассы М-20 в Пустошкинском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
По словам водителя фуры, водитель Volvo при совершении обгона выехал на встречную полосу, где приближался автомобиль. Во избежание столкновения Volvo, перестраиваясь на свой ряд, столкнулся с фурой.
По словам очевидцев, водитель Volvo находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>