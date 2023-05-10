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Происшествия

Volvo вылетел в кювет после столкновения с фурой в Пустошкинском районе

Автомобиль Volvo вылетел в кювет в результате столкновения с фурой Mercedes на 460-м километре трассы М-20 в Пустошкинском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

По словам водителя фуры, водитель Volvo при совершении обгона выехал на встречную полосу, где приближался автомобиль. Во избежание столкновения Volvo, перестраиваясь на свой ряд, столкнулся с фурой. 

  • Volvo вылетел в кювет после столкновения с фурой
    Фото: ПАИ
  • Volvo вылетел в кювет после столкновения с фурой
    Фото: ПАИ
  • Volvo вылетел в кювет после столкновения с фурой
    Фото: ПАИ
  • Volvo вылетел в кювет после столкновения с фурой
    Фото: ПАИ
  • Volvo вылетел в кювет после столкновения с фурой
    Фото: ПАИ

По словам очевидцев, водитель Volvo находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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