Семья с ребёнком попала в ДТП в Великолукском районе

17:25, 16 июня 2024, ПАИ

Семья с восьмилетним ребёнком попала в ДТП в Великолукском районе. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», автомобиль Volkswagen Passat опрокинулся в кювет у деревни Ильино. Водитель не справился с управлением.

В результате с травмами госпитализированы 44-летний мужчина, его жена и ребёнок восьми лет.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.