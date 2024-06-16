Семья с ребёнком попала в ДТП в Великолукском районе
Семья с восьмилетним ребёнком попала в ДТП в Великолукском районе. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», автомобиль Volkswagen Passat опрокинулся в кювет у деревни Ильино. Водитель не справился с управлением.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В результате с травмами госпитализированы 44-летний мужчина, его жена и ребёнок восьми лет.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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