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Происшествия

Три человека пострадали в результате ДТП у областной больницы в Пскове

Водитель автомобиля BYD протаранила мачту освещения на улице Малясова у Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария у Псковской областной клинической больницы
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадали три человека. Одному оказывается помощь на месте бригадой медицины катастроф, остальные добрались до медучреждения самостоятельно.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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