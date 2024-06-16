В Пскове проводится проверка по факту гибели при пожаре 66-летнего мужчины

10:16, 16 июня 2024, ПАИ

15 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в комнате общежития в городе Пскове тела 66-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур. По этому факту проводится проверка, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, пострадавшим является местный житель, проживавший в комнате один. По полученной следствием информации причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнём, предположительно непотушенный окурок. Соседи по коммунальной квартире не пострадали.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.