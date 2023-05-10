О преобразовании Печор поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Преобразование Печор к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, ход догазификации района и другие темы обсудили в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в рамках программы «Среда обитания».
Для вас мы узнали, что:
- Псково-Печерский монастырь является центром притяжения туристов, глубоко верующих людей, паломников. В прошлом году около 400 000 человек посетили Печоры;
- в рамках подготовки к 550-летию переложат сети на центральных улицах, но есть проект полной замены водопровода и канализации в городе;
- в этом году обновлённые водопроводные сети появятся на улицах Псковской, Юбилейной, Заводской, Индустриальной, Парковой, Сельской, Совхозной. Кроме того, канализацию модернизируют на улицах Псковской, Рижской, Свободы, Октябрьской, а также обновят небольшие участки на улицах Мира и Гагарина;
- большую часть улиц планируется закончить в этом году, остальные модернизируют в следующем. При этом в центральной части Печор уже к дню празднования заменят все водопроводные сети и проложат новый асфальт;
- после замены коммуникаций на дорогах будет уложен новый асфальт, один контракт на 100 млн рублей уже заключён, он включает улицы Псковскую, Новую, Фабричную, Рабочую, Октябрьскую площадь, а также улицу Эдуарда Верховича, где сохранят булыжную мостовую;
- 2 200 домовладений в Печорском районе попадают в программу догазификации. На участие в ней подано чуть больше тысячи заявлений, заключено 800 договоров, до 200 домов уже доведена труба;
- территория на улице Юбилейной лидирует в Печорах в голосовании за объекты благоустройства;
- главные проблемы печорского ЖКХ — высокий процент износа инженерных сетей и большое количество потенциально опасного аварийного жилья.
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