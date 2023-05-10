О преобразовании Печор поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:59, 10 мая 2023, ПАИ

Преобразование Печор к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, ход догазификации района и другие темы обсудили в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в рамках программы «Среда обитания».

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