Немаркированные сигареты более чем на 700 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники

09:59, 11 мая 2023, ПАИ

Немаркированную табачную продукцию стоимостью более 700 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники на прилавках и в подсобных помещениях торговых павильонов районных центров региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Там отметили, что в одном из магазинов Дедовичей предлагалась к продаже табачная продукция без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации. Из продажи сотрудники полиции изъяли 406 пачек сигарет.

«Определить происхождение части сигарет не представляется возможным, другую часть изготовили в Белоруссии», - отметили в ведомстве.

Помимо этого, в торговом павильоне Великих Лук выявили 5 574 пачки сигарет без акцизных марок Российской Федерации. Часть табачных изделий произвели в Белоруссии и ОАЭ. «Так же как и в первом случае, происхождение части сигарет определить невозможно. Табачную продукцию изъяли сотрудники полиции Великих Лук для принятия соответствующего процессуального решения», - заключили в управлении.