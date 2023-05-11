35-летнюю псковичку задержали за воровство из магазина

09:51, 12 мая 2023, ПАИ

35-летнюю псковичку задержали за воровство из магазина, сообщили ПАИ в управлении Росгвардии по Псковской области.

11 мая около 18:00 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 35-летнюю псковичку, которая пронесла через кассу продукты, не заплатив за них.

Проводится проверка.