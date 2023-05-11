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Происшествия

35-летнюю псковичку задержали за воровство из магазина

35-летнюю псковичку задержали за воровство из магазина, сообщили ПАИ в управлении Росгвардии по Псковской области.

11 мая около 18:00 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 35-летнюю псковичку, которая пронесла через кассу продукты, не заплатив за них.

Проводится проверка.

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