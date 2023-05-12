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Экономика

В 2,3 раза выросло производство химвеществ в Псковской области

Производство продукции обрабатывающих производств в Псковской области выросло на 10,8 %, сообщили ПАИ в Псковстате.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года больше других выросло производство химических веществ и химических продуктов – в 2,3 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий – в 2,2 раза. В наибольшей степени сократилось производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 36,7 %, производство бумаги и бумажных изделий – на 15,6 %.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха сократилось на 1 %, добыча полезных ископаемых – на 15,3 %, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 31,5 %.

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