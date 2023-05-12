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Экономика

В хозяйствах Псковской области увеличилось поголовье свиней и птицы

В хозяйствах Псковской области увеличилось поголовье свиней – на 29,3 %, птицы – на 6,2 %, сообщили ПАИ в Псковстате.

А поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области сократилось на 0,6 %, из него коров – на 0,7 %; овец и коз – на 8,8 %. 

В I квартале 2023 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 64,4 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 51,9 тысячи тонн молока, 20,7 млн яиц. По сравнению с I кварталом 2022 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 13,6 %, производство яиц увеличилось на 17,2 %, производство молока – на 7,3 %. В сельскохозяйственных организациях в I квартале 2023 года надои молока на одну корову составили 2046 килограммов против 1846 килограммов в I квартале 2022 года.

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