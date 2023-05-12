Прибыль в размере 120,7 млрд рублей заработал Сбер в апреле

16:34, 12 мая 2023, ПАИ

Прибыль в размере 120,7 млрд рублей заработал Сбер в апреле, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, подводя предварительные итоги работы банка в этом году.

«Бизнес растет уверенными темпами: корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2%. Ипотечный портфель превысил 8 трлн рублей, а выдачи ипотечных кредитов находятся на рекордных уровнях – 337 млрд рублей, - уточнил Герман Греф. - В рамках технологического развития Сбер первым из российских компаний запустил в апреле beta-тестирование собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat; ее могут использовать студенты, исследователи для научных работ, а также другие пользователи по приглашениям».



Количество розничных клиентов достигло 106,5 млн человек, а юридических лиц — более 3 млн компаний. Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 79,6 млн человек (+1 млн с начала года). Количество ежедневных пользователей (DAU) – 41,3 млн человек, а DAU/MAU составило 52%. Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,4 млн с начала года и составило 6,2 млн.



Розничный кредитный портфель увеличился в апреле на 2% и составил 12,9 трлн руб., показав рост во всех сегментах: ипотечном, потребительском кредитовании и в кредитных картах. С начала года портфель розничных кредитов вырос на 6,8%. Выдачи розничных кредитов в апреле превысили 600 млрд руб., а на ипотечные кредиты пришлось более 55% выдач.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,3% за апрель (+1,5% без учета валютной переоценки) и достиг почти 20 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн руб. Рост портфеля с начала года составил 6,4% (+3,7% без учета валютной переоценки).

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности осталась на уровне 2,2% на конец апреля.

Средства физических лиц составили 18,8 трлн руб., увеличившись на 2,2% за отчетный месяц (+1,9% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц выросли на 2,4% (+1,1% без учета валютной переоценки).

Чистая прибыль Сбера за четыре месяца превысила 470 млрд руб. Базовый и основной капитал изменились за месяц незначительно и составили 5 и 5,1 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 2,5% в апреле и составил 5,8 трлн руб.

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