Псковский облизбирком проводит совещание с руководителями партий
Избирательная комиссия Псковской области проводит совещание с руководителями региональных отделений политических партий в преддверии Единого дня голосования. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.
Основная темой встречи стали предстоящие избирательные кампании и реформа местного самоуправления с созданием муниципальных округов.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы. Также отметим, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу. Помимо этого, Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым подготовку к единому дню голосования, которое пройдёт 10 сентября.
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