Псковский облизбирком проводит совещание с руководителями партий

16:02, 12 мая 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области проводит совещание с руководителями региональных отделений политических партий в преддверии Единого дня голосования. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

Основная темой встречи стали предстоящие избирательные кампании и реформа местного самоуправления с созданием муниципальных округов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы. Также отметим, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу. Помимо этого, Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым подготовку к единому дню голосования, которое пройдёт 10 сентября.