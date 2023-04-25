Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым подготовку к единому дню голосования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем региональной избирательной комиссии Игорем Соповым вопросы развития избирательной системы региона и подготовку к единому дню голосования 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Игорь Сопов сообщил, что Псковская область снова подала заявку в ЦИК России на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), учитывая положительный опыт прошлого года.

«Недавно на большом форуме в Оренбурге с участием председателя центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой был представлен опыт нашего региона по внедрению современных систем голосования — он признан одним из лучших в Российской Федерации. Мы с коллегами делились опытом, было много вопросов со стороны тех субъектов РФ, кто в этом году тоже подал заявки», — отметил председатель областной избирательной комиссии.

Сейчас специалисты регионального избиркома выезжают в муниципалитеты, проводят встречи с главами районов, политическими партиями, чтобы ни у кого не оставалось вопросов о ДЭГ. За помощь в работе Игорь Сопов отдельно поблагодарил управление цифрового развития и связи правительства области, специалистов в муниципалитетах.

«ДЭГ — это удобно, в этом мы убедились на примере Пскова», — сказал губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что если ЦИК одобрит заявку Псковской области, нужно провести широкую информационную кампанию о возможности электронного голосования, привлечь волонтеров, которые смогут рассказать, как голосовать без обязательного посещения избирательного участка.

Также облизбирком активно готовится к Четвертому Форуму молодежных избирательных комиссий, который пройдет в регионе 18–19 мая. Так как форум попал в перечень мероприятий Росмолодежи, его участники смогут получить от 50 до 350 тысяч рублей грантовых средств на реализацию проектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 апреля 2023

Комплексная уборка производится на улице Гражданской в Пскове
25 апреля 2023

Братское захоронение в Псковском районе привели в порядок сотрудники Соцфонда
25 апреля 2023

Стройплощадки в Плюсском районе посетил Александр Котов
25 апреля 2023

Сессия Псковской гордумы пройдет 28 апреля
25 апреля 2023

Авиабилеты по России на летний сезон подорожали на 5-10%
25 апреля 2023

До +23 градусов ожидается сегодня в Пскове
25 апреля 2023

Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым подготовку к единому дню голосования
25 апреля 2023

Ольгинский мост в Пскове полностью открыт для транспорта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...