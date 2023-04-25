Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым подготовку к единому дню голосования

08:33, 25 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем региональной избирательной комиссии Игорем Соповым вопросы развития избирательной системы региона и подготовку к единому дню голосования 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Игорь Сопов сообщил, что Псковская область снова подала заявку в ЦИК России на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), учитывая положительный опыт прошлого года.

«Недавно на большом форуме в Оренбурге с участием председателя центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой был представлен опыт нашего региона по внедрению современных систем голосования — он признан одним из лучших в Российской Федерации. Мы с коллегами делились опытом, было много вопросов со стороны тех субъектов РФ, кто в этом году тоже подал заявки», — отметил председатель областной избирательной комиссии.

Сейчас специалисты регионального избиркома выезжают в муниципалитеты, проводят встречи с главами районов, политическими партиями, чтобы ни у кого не оставалось вопросов о ДЭГ. За помощь в работе Игорь Сопов отдельно поблагодарил управление цифрового развития и связи правительства области, специалистов в муниципалитетах.

«ДЭГ — это удобно, в этом мы убедились на примере Пскова», — сказал губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что если ЦИК одобрит заявку Псковской области, нужно провести широкую информационную кампанию о возможности электронного голосования, привлечь волонтеров, которые смогут рассказать, как голосовать без обязательного посещения избирательного участка.

Также облизбирком активно готовится к Четвертому Форуму молодежных избирательных комиссий, который пройдет в регионе 18–19 мая. Так как форум попал в перечень мероприятий Росмолодежи, его участники смогут получить от 50 до 350 тысяч рублей грантовых средств на реализацию проектов.