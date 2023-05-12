Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О травматизме детей и как его избежать поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Начало летнего сезона детских травм обсудили ведущие программы «Анамнез» с детским хирургом-травматологом Алексеем Авдониным в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

На фото: детский хирург-травматолог Алексей Авдонин

Для вас мы узнали, что:

  • необходимо приготовить на лето тревожный чемоданчик, положить в него пару тёмных флаконов с перекисью водорода, хлоргексидин, несколько стерильных и нестерильных бинтов, эластичный бинт, резиновую ленту, марлевые стерильные салфетки, упаковку новокаина, водный раствор йода, зелёнку или анилиновый краситель – фукорцин, картонку и карандаш;
  • кататься на велосипедах и самокатах следует со средствами защиты;
  • самые частые травмы у детей – переломы, растяжения связок и рваные, колотые раны;
  • врачи «в ожидании» ран, растяжений, ушибов, вывихов, переломов, укусов животных и клещей, ожогов в каникулы;
  • травматологи призывают соблюдать три главных правила: «Дети, сообщайте родителям о травме, травмировались – сразу обращайтесь в больницу, доверьтесь доктору, не бойтесь»;
  • нельзя кормить ребёнка до обращения к врачу, если он получил серьёзную травму;
  • при переломе рекомендуется пациенту прекратить приём пищи и воды, обездвижить пострадавшего, приложить холод, фиксировать перелом подручными средствами, не давать никаких обезболивающих и ехать в больницу;
  • при вывихе тоже необходимо прекратить приём пищи, не принимать обезболивающих, приложить холод, обездвижить конечность и обратиться в больницу;
  • при укусах животных следует промыть рану водой с мылом, затем промыть перекисью и в день укуса обратиться в больницу, собрав информацию об укусившем ребёнка животном;
  • при укусах насекомых необходимо приложить лёд к месту укуса и обратиться в больницу;
  • при ожоге надо проливать место ожога проточной прохладной водой, не вскрывать пузыри, не применять никаких мазей и масел, можно принять суспензию с парацетамолом. Следует незамедлительно обратиться в больницу;
  • в случае обнаружения клеща не надо отрывать его самостоятельно. Следует обратиться в любой медпункт, а потом как можно скорее — к врачам-инфекционистам;
  • ребёнка, который нахлебался воды, нужно положить животом на колено, чтобы вытекла вся жидкость. Затем максимально освободить дыхательные пути, вызвать скорую;
  • за здоровье детей отвечают только родители.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 мая 2023

Профсоюзы продолжают оказывать поддержку бойцам 76-й дивизии ВДВ
12 мая 2023

Модернизация коммунальной инфраструктуры Острова-3 начнётся в этом году
12 мая 2023

Определились победители третьей региональной лиги дебатов «Истина»
12 мая 2023

«Сад памяти» появится на улице Первомайской в Пскове
12 мая 2023

О травматизме детей и как его избежать поговорили на «Серебряном дожде». Главное
12 мая 2023

Студенты колледжа ПсковГУ приняли участие в патриотическом фестивале «Катюша»
12 мая 2023

Александр Котов оценил результаты реализации нацпроектов в Островском районе
12 мая 2023

В эфир вышел 112-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...