О травматизме детей и как его избежать поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Начало летнего сезона детских травм обсудили ведущие программы «Анамнез» с детским хирургом-травматологом Алексеем Авдониным в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Для вас мы узнали, что:
- необходимо приготовить на лето тревожный чемоданчик, положить в него пару тёмных флаконов с перекисью водорода, хлоргексидин, несколько стерильных и нестерильных бинтов, эластичный бинт, резиновую ленту, марлевые стерильные салфетки, упаковку новокаина, водный раствор йода, зелёнку или анилиновый краситель – фукорцин, картонку и карандаш;
- кататься на велосипедах и самокатах следует со средствами защиты;
- самые частые травмы у детей – переломы, растяжения связок и рваные, колотые раны;
- врачи «в ожидании» ран, растяжений, ушибов, вывихов, переломов, укусов животных и клещей, ожогов в каникулы;
- травматологи призывают соблюдать три главных правила: «Дети, сообщайте родителям о травме, травмировались – сразу обращайтесь в больницу, доверьтесь доктору, не бойтесь»;
- нельзя кормить ребёнка до обращения к врачу, если он получил серьёзную травму;
- при переломе рекомендуется пациенту прекратить приём пищи и воды, обездвижить пострадавшего, приложить холод, фиксировать перелом подручными средствами, не давать никаких обезболивающих и ехать в больницу;
- при вывихе тоже необходимо прекратить приём пищи, не принимать обезболивающих, приложить холод, обездвижить конечность и обратиться в больницу;
- при укусах животных следует промыть рану водой с мылом, затем промыть перекисью и в день укуса обратиться в больницу, собрав информацию об укусившем ребёнка животном;
- при укусах насекомых необходимо приложить лёд к месту укуса и обратиться в больницу;
- при ожоге надо проливать место ожога проточной прохладной водой, не вскрывать пузыри, не применять никаких мазей и масел, можно принять суспензию с парацетамолом. Следует незамедлительно обратиться в больницу;
- в случае обнаружения клеща не надо отрывать его самостоятельно. Следует обратиться в любой медпункт, а потом как можно скорее — к врачам-инфекционистам;
- ребёнка, который нахлебался воды, нужно положить животом на колено, чтобы вытекла вся жидкость. Затем максимально освободить дыхательные пути, вызвать скорую;
- за здоровье детей отвечают только родители.
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