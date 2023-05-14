Великолучанину заменили наказание после побега через окно туалета больницы

15:54, 14 мая 2023, ПАИ

Великолучанину заменили наказание в виде принудительных работ лишением свободы, после побега через окно туалета больницы. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Так, 21 июня в прошлом году мужчина был признан виновным в совершении ряжа краж и ему назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В дальнейшем указанное наказание заменили на принудительные работы.

24 октября он прибыл в исправительный центр - 1 УФСИН России по Псковской области для отбывания наказания в виде принудительных работ.

11 марта этого года великолучанин через КПП самовольно оставил расположение исправительного центра и на следюущий день самостоятельно вернулся.

6 апреля через окно в туалете мужчина самовольно покинул великолукскую межрайонную больницу, куда он был выведен для получения медицинской помощи. 14 апреля его задержала группа розыска.

Прокурор поддержал ходатайство о замене 40-летнему местному жителю наказания в виде принудительных работ лишением свободы, после чего суд согласился с мнением прокурора и заменил наказание.