В Уфе мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда

23:45, 14 мая 2023, ПАИ

Мужчина погиб при взрыве от детонации снаряда в пункте приёма металлолома в Уфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СУ СК РФ по Башкирии.

Ранее агентству в Росгвардии по региону сообщали, что в одном из пунктов сбора лома взрывотехники группы разминирования ОМОН обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы для уничтожения.

«Произошёл хлопок на территории пункта приёма металла в микрорайоне Нижегородка Уфы, в результате которого скончался 55-летний рабочий. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим», — пояснили в Следкоме Башкирии.