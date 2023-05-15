Группу иностранцев с ребёнком задержали псковские пограничники

10:00, 15 мая 2023, ПАИ

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

У государственной границы пограничники задержали четырёх жителей Аравийского полуострова, в том числе ребёнка, которые целенаправленно двигались в сторону сопредельного государства, в обход установленных пунктов пропуска.

Решением Печорского районного суда иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением с территории России.