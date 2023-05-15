Более 20 ДТП произошло в Псковской области за семь дней

15:22, 15 мая 2023, ПАИ

1 663 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 8 по 14 мая. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За этот период сотрудники Госавтоинспекции выявили 43 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали шестерых водителей. Также за данный период на территории области зарегистрировали 21 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погиб один человек, ещё 29 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от него самого: от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям», — подытожили в УГИБДД.