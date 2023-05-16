Михаил Ведерников рассказал о трудоустройстве беженцев в Псковской области

09:57, 16 мая 2023, ПАИ

Несколько десятков беженцев с Украины нашли работу в Псковской области. Об этом во время рабочего визита в регион председателя попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергея Степашина рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сергей Степашин на стройплощадке дома, возводимого по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда интересовался также судьбой переселенцев, беженцев с Украины.

Михаил Ведерников заявил, что несколько десятков переселенцев уже нашли работу в Псковской области. Более того, некоторые оказались очень востребованными в регионе специалистами.

Напомним, в начале апреля в Псковскую область прибыло почти 400 беженцев с Украины. Добавим, в апреле комитет по труду и занятости региона провёл ярмарку вакансий для обеспечения содействия в трудоустройстве эвакуированных граждан.