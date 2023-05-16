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Общество

Отделочные работы проводят в доме для переселенцев в Пскове

Отделочные работы ведутся в доме для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на пересечении улиц Юности и Инженерной. Об этом во время рабочего визита председателя попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергея Степашина на объект заявил глава Пскова Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«По работам основные конструктивные [элементы. – ПАИ] закончены, мы приступили к отделочным работам, окна поставили. Ещё работ достаточно много, контракт до 1 декабря, но думаю, что закончим раньше» , – отметил Борис Елкин.

По его словам, когда с объекта уйдёт техника, начнётся благоустройство территории. 

Отвечая на вопрос Сергея Степашина, глава Пскова сообщил, что в будущем здесь планируется построить школу. «Эту улицу будем дальше застраивать. Это новый микрорайон, который развивается», – отметил Борис Елкин. 

Напомним, сегодня в Псковской области с рабочим визитом находится председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Сопровождают во время рабочей поездки Сергея Степашина губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.

Первый объект рабочей программы  — дом на пересечении улиц Инженерной и Юности, возводимый по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Дом строится по нацпроекту «Жильё и городская среда». Он будет десятиэтажным, на 198 квартир. Это позволит расселить более 50 домов, признанных аварийными до января 2017 года. Срок исполнения контракта — 1 декабря 2023 года.  

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