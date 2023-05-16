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Общество

Сергей Степашин прибыл с рабочим визитом в Псковскую область

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашиин находится сегодня, 16 мая, с рабочим визитом в Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото ПАИ

Первый объект рабочей программы  — дом на пересечении улиц Инженерной и Юности, возводимый по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Дом строится по нацпроекту «Жильё и городская среда». Он будет десятиэтажным, на 198 квартир. Это позволит расселить более 50 домов, признанных аварийными до января 2017 года. Срок исполнения контракта — 1 декабря 2023 года.  

Напомним, Сергей Степашин также является председателем Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Сопровождают во время рабочей поездки Сергея Степашина губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.

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