Сергей Степашин прибыл с рабочим визитом в Псковскую область

09:26, 16 мая 2023, ПАИ

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашиин находится сегодня, 16 мая, с рабочим визитом в Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Первый объект рабочей программы — дом на пересечении улиц Инженерной и Юности, возводимый по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Дом строится по нацпроекту «Жильё и городская среда». Он будет десятиэтажным, на 198 квартир. Это позволит расселить более 50 домов, признанных аварийными до января 2017 года. Срок исполнения контракта — 1 декабря 2023 года.

Напомним, Сергей Степашин также является председателем Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Сопровождают во время рабочей поездки Сергея Степашина губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.