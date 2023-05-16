Александр Котов на конференции ПАСЗР: Без федеральной программы мы зарастём борщевиком

16:52, 16 мая 2023, ПАИ

На разработке отдельной федеральной программы по борьбе с борщевиком Сосновского настаивают региональные парламентарии – консолидированное обращение всех субъектов Северо-Запада в адрес председателя российского правительства принято на конференции ПАСЗР в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В письме Михаилу Мишустину приведена статистика по субъектам СЗФО. В антирейтинге зарастания территорий этим сорным растением Псковская область занимает вторую строчку – площадь распространения борщевика составляет более 20 тысяч гектаров. Для сравнения, в Вологодской области опасным сорняком заросло 28,1 тысячи гектаров, в Ленинградской – 14,06 тысячи гектаров, в Новгородской – 6 тысяч гектаров.

«Нужна федеральная программа, пока она не будет принята, мы зарастём борщевиком, – эмоционально отреагировал на выступление докладчика спикер псковского парламента Александр Котов. – У нас площадь зарастания борщевиком не уменьшается, а увеличивается, несмотря на все наши попытки побороть этот сорняк». Спикер отметил, что находящиеся в федеральной собственности земли «сплошь и рядом» зарастают борщевиком, но в ответ на письма региона в Росимущество с просьбой принять меры ведомство сообщает, что средств на эти цели в бюджете не предусмотрено. «Мы ежегодно выделяем на борьбу с борщевиком немаленькие суммы, чувствительные для нашего бюджета. Такая практика есть практически во всех регионах, а из федерального бюджета – ноль. Мне кажется, у всех должна быть одинаковая ответственность, независимо от того, кто является собственником земельного участка», – резюмировал Александр Котов.

Депутат Государственной Думы от Калининградской области Марина Оргеева добавила, что для истребления борщевика Сосновского необходимо предусмотреть меры административной ответственности ко всем категориям собственников земельных участков: федеральных, областных, муниципальных и частных.

Прозвучавшие комментарии поддержали все участники конференции. Законодатели констатировали, что предпринимаемые в регионах меры по уничтожению борщевика только немного приостановили его дальнейшее распространение и являются недостаточными. Среди проблем, не позволяющих побороть сорное растение, депутаты выделили отсутствие комплексного подхода к обработке заросших борщевиком земель федерального значения. Напомним, аналогичное обращение было принято на апрельской сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В резюмирующей части обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к премьер-министру сформулировано два ключевых предложения. Первое – рассмотреть возможность принятия федеральной программы по борьбе с борщевиком Сосновского, предусматривающей межотраслевое взаимодействие всех уровней власти и мероприятия по ликвидации борщевика на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов. Второе – ввести административную ответственность в отношении собственников и арендаторов земельных участков, землепользователей и землевладельцев за непроведение мероприятий по удалению борщевика на земельных участках, в том числе личных и дачных приусадебных участках.