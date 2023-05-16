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Общество

Воспитанники интернатных учреждений посетили библиотеки Пскова

В рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Центр развития» воспитанники трёх интернатных учреждений Псковской области приняли участие в двух мероприятиях в библиотеках города Пскова, сообщает пресс-служба Псковского отделения Детского фонда.

На базе библиотеки – центра общения и информации им. И. Н. Григорьева для воспитанников Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района прошёл мастер-класс по созданию анимационного мультфильма по стихотворению И. Н. Григорьева «Цветок». В рамках творческой лаборатории «Григорьевские строки» дети научились создавать мультфильм в технике песочной анимации: рисовали песком, озвучивали и монтировали мультипликационный фильм.

Продолжился день в детской экологической библиотеке «Радуга». К ребятам из Пушкиногорской школы-интерната и Центра помощи детям Печорского района присоединились воспитанники Псковской общеобразовательной школы-интерната. Детям провели экскурсию по библиотеке, а после школьники приняли участие в мероприятии из цикла «Экология языка», проводимого детской экологической библиотекой «Радуга» совместно с Псковским государственным университетом. На мероприятии студентки факультета филологии беседовали с воспитанниками интернатных учреждений о молодёжном сленге, жаргонизмах и современном русском языке.

Детский фонд благодарит коллег из библиотеки – центра общения и информации им. И. Н. Григорьева, детской экологической библиотеки «Радуга» и студентов Псковского государственного университета за сотрудничество и интересные мероприятия для детей. Мероприятия позволили школьникам подойти к чтению как к досугу с творческой стороны, задуматься об использовании молодёжного сленга в своей речи, а также расширить круг социальных контактов.

«Большое спасибо говорим давним друзьям с гостевого подворья «Соколиха» за сытный обед и гостеприимство», — отмечают организаторы. 

Напомним, что проект Детского фонда «Центр развития» поддержан правительством Псковской области и нацелен на повышение уровня образования и самореализации среди воспитанников детских интернатных учреждений, а также на популяризацию чтения как одного из видов досуга.

 

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