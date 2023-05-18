Разработчики «Яндекса» внедрили в виртуального помощника нейросеть

00:53, 18 мая 2023, ПАИ

«Яндекс» внедрил нейросеть в виртуального помощника «Алиса», сообщает корреспондент «Российской газеты».

Как рассказали в пресс-службе компании, «Яндекс» внедрил большую языковую модель в виртуального помощника первый в мире. Благодаря нейросети YandexGPT «Алиса» теперь способна писать тексты по запросам пользователей и генерировать идеи почти так же хорошо, как подкованный эксперт.

С нейросетью «Алиса» сможет, в частности, написать сценарий для выпускного вечера или, к примеру, составить деловое письмо. Для вызова опции нужно сказать: «Алиса, давай придумаем!», потом ассистенту можно ставить разные задачи.

Функция доступна в приложении «Яндекс», в браузере, на станциях и в умных телевизорах с «Алисой». Сейчас технология работает в тестовом режиме.

Разработчики подчёркивают, что внедрённая система быстро модернизируется и развивается. К примеру, на сегодня «Алиса» в режиме нейросети отвечает на вопрос, не обращая внимания на предыдущие реплики, но уже в обозримом будущем она будет учитывать контекст беседы.