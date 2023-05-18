Боксёр из Псковской области прошёл в полуфинал первенства России

15:18, 18 мая 2023, ПАИ

Боксёр из Псковской области Фёдор Осипов прошёл в полуфинал первенства России. Соревнования проходят в Осташкове в Тверской области, сообщил ПАИ пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России в СЗФО Олег Лаптев.

Сегодня, 18 мая, проходят четвертьфиналы соревнований.

Единогласным решением судей Фёдор Осипов одержал победу над оппонентом из Тюменской области и вышел в полуфинал.