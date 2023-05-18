Боксёр из Псковской области прошёл в полуфинал первенства России
Боксёр из Псковской области Фёдор Осипов прошёл в полуфинал первенства России. Соревнования проходят в Осташкове в Тверской области, сообщил ПАИ пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России в СЗФО Олег Лаптев.
Сегодня, 18 мая, проходят четвертьфиналы соревнований.
Единогласным решением судей Фёдор Осипов одержал победу над оппонентом из Тюменской области и вышел в полуфинал.
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