Стали известны результаты «Президентских состязаний» в Пушкинских Горах

17:53, 18 мая 2023, ПАИ

Областные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» завершились в Пушкинских Горах. Церемонию награждения провела главный судья Наталья Миронова. Об этом сообщил корреспондент газеты «Пушкинский край».

Для всех участников мероприятия творческий подарок преподнес танцевальный коллектив «Смайл» (руководитель Дарья Егорова) ДШИ имени С. С. Гейченко, исполнив танец «Моя Россия - моя страна».

Награждение участников, показавших лучшие результаты в отдельных видах спортивного многоборья:

- Бег на 30 метров: среди девушек - Екатерина Дмитриева (Дедовичи); среди юношей - Кирилл Краснощеков (Новосокольники);

- Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд: среди девушек - Екатерина Дмитриева (Дедовичи); среди юношей - Роман Чиркин (Пустошка) 34 раза;

- Наклоны вперёд: среди девушек - Алена Илларионова (Великие Луки) 29 сантиметров; среди юношей – Сергей Шамров (Опочка) 18 сантиметров и Руслан Рахимкулов (Дедовичи) 18 сантиметров;

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа: среди девушек - Анастасия Дмитриевна (Псков) 50 раз;

- Подтягивание на перекладине: среди юношей - Андрей Комиссаров (Псков) 13 раз;

- Прыжки в длину: среди девушек - Ульяна Лесенкова (Печоры); среди юношей - Роман Чиркин (Пустошка) 222 сантиметра;

- Бег 1000 метров: среди девушек - Юлия Паль (Псков); среди юношей - Кирилл Краснощеков (Новосокольники);

- Теоретический конкурс: лучший результат - Александр Корнелеев (Порхов) 12 баллов из 15.

Также состоялось награждение призёров в спортивном многоборье:

- среди девушек: третье место - Мария Наумова (Новосокольники); второе место - Милана Кожемякина (Псков); первое место - Екатерина Дмитриева (Дедовичи),

- среди юношей: третье место - Егор Ангилогов (Локня); второе - Сергей Шамров (Опочка); первое - Кирилл Краснощеков (Новосокольники).

Командное первенство в отдельных видах программы среди сельских школ заняли:

Третье место - Теребенская средняя школа Центра образования Опочецкого района; второе место - Изборский лицей Печорского района; первое место - Булынинская средняя школа Великолукского района,

- Среди городских школ:

Первое место у средней школы города Новосокольники; второе место у Пустошкинского центра образования; первое место у средней общеобразовательной школы имени Леона Поземского города Пскова.

Эстафетный бег среди сельских школ:

Третье место - Теребенская средняя школа Центра образования Опочецкого района; второе место - Изборский лицей Печорского района; первое место - Булынинская средняя школа Великолукского района.

Среди городских школ в эстафетном беге заняли призовые места следующие школы: третье место у средней общеобразовательной школы № 12 имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского г. Великие Луки; второе место у СОШ № 3 Порхова и первое место у Пустошкинского центр образования.

Творческий конкурс среди сельских школ: третье место - Теребенская средняя школа Центра Образования Опочецкого района; второе место - Изборский лицей Печорского района; третье место - Булынинская средняя школа Великолукского района,

Среди городских школ: третье - СОШ № 12 имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского г. Великие Луки; второе - Средняя школа города Новосокольники; первое - Локнянская средняя общеобразовательная школа,

Теоретический конкурс среди сельских школ: третье - Ашевская средняя школа Бежаницкого района; второе - Булынинская средняя школа Великолукского района; первое - Изборский лицей Печорского района.

Среди городских школ: третье - средняя школа города Новосокольники; второе - Пушкиногорская СОШ имени А. С. Пушкина; первое - СОШ № 3 Порхова.

Общекомандное первенство среди сельских школ: третье - Теребенская средняя школа Центра образования Опочецкого района; второе - Изборский лицей Печорского района, первое - Булынинская средняя школа Великолукского района.

Среди городских школ: третье - Пустошкинский центр образования; второе - Средняя школа города Новосокольники; первое - СОШ № 3 Порхова.

«Мы благодарим всех участников соревнований, ещё раз поздравляем победителей и призёров. Всем желаем здоровья, дальнейших успехов и побед. И напоминаем, что победители соревнований среди сельских школ и городских школ смогут поехать на всероссийские соревнования «Президентские состязания»!» - отметила главный судья соревнований Наталья Миронова.

Напомним, что соревнования проходили два дня. Заключительным состязанием стала эстафета.