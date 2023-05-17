Более сотни школьников принимают участие в «Президентских состязаниях» в Пушкинских Горах

22:59, 17 мая 2023, ПАИ

В Пушкинских Горах состоялось торжественное открытие областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».

В соревнованиях принимают участие ученики пятых классов из разных школ со всей области — всего 132 ученика из 13 районов области.

Судейскую коллегию представляют Мария Иванова (Псков), Александр Камезин (Псков), Константин Лесиков (Новосокольники), Александр Воронков (Остров), Наталья Коханова (Печоры), Галина Невар (Пыталово), главный судья соревнований — Миронова Наталья (Псков).

Позади у ребят школьный, муниципальный и межрайонные этапы. В течение двух дней коллективы будут отстаивать честь своих районов и поборются за право принять участие во всероссийском этапе.

В первый день ребятам предстоит пройти следующие испытания: бег на 30 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперёд из положения сидя, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине и бег на дистанцию 1 000 метров. Кроме того, в эти соревнования входит творческий конкурс и проверка теоретических знаний участников.

Во второй, заключительный день будет проведена эстафетная программа, затем подсчёт результатов и церемония награждения.