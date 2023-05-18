Президентские состязания завершились в Пушкинских Горах

14:37, 18 мая 2023, ПАИ

Второй день областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» на новом стадионе средней школы имени А. С. Пушкина завершился сегодня в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».

Команды прошли эстафету, и это было заключительное состязание. Затем судьи удалились для подведения итогов двухдневных соревнований. Результаты будут оглашены на церемонии награждения.

«Отдельно хочется отметить пушкиногорских болельщиков и болельщиц. Они поддерживали наших ребят, а особые звуки спортивного горна и вовсе придали состязаниям атмосферу больших спортивных турниров», - отмечается в публикации.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие ученики пятых классов из разных школ со всей области — всего 132 школьника из 13 районов области.