Юный футболист из Псковской области вошёл в состав сборной России

21:34, 09 августа 2025, ПАИ

Воспитанник футбольного клуба «Ниндзя» из Острова (Псковская область) Александр Григорьев вошёл в состав сборной России «Зенит-Чемпионика», сообщили ПАИ в редакции газеты «Островские вести».



Фото: Олеся Григорьева



«Семилетний Саша увлекается футболом уже давно. Интересоваться спортом он стал сразу же, как только научился ходить. Дома интересы мальчика никого не удивили, ведь любовь к футболу у Григорьевых – это семейное. Когда-то гонял мяч на стадионе дедушка Александра, потом увлёкся футболом и отец, а теперь тренируется и сам Саша», – рассказали в редакции газеты.

В пять лет родители впервые привели ребёнка на стадион. В детском футбольном клубе «Ниндзя» под руководством тренера Дениса Петрова мальчик занимается уже третий год. Александр Григорьев активно себя проявляет на соревнованиях, часто забивает важные голы и проявляет яркие лидерские качества. Денис Петров заметил талант и старания школьника и выдвинул маленького спортсмена на пробы в сборную России «Зенит-Чемпионика».

«Преуспевает мальчик и в других делах. Саша учится в четвёртой школе и недавно окончил первый класс. Учёба даётся ему без проблем, а среди школьных предметов уже появились любимые – математика и физкультура, где можно сделать зарядку и погонять с одноклассниками мяч», – отметили в редакции газеты.

