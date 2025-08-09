Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Юный футболист из Псковской области вошёл в состав сборной России

Воспитанник футбольного клуба «Ниндзя» из Острова (Псковская область) Александр Григорьев вошёл в состав сборной России «Зенит-Чемпионика», сообщили ПАИ в редакции газеты «Островские вести».

  • Воспитанник футбольного клуба «Ниндзя» из Острова Александр Григорьев вошёл в состав сборной России «Зенит-Чемпионика»
    Фото: Олеся Григорьева
  • Воспитанник футбольного клуба «Ниндзя» из Острова Александр Григорьев вошёл в состав сборной России «Зенит-Чемпионика»
    Фото: Олеся Григорьева
  • Воспитанник футбольного клуба «Ниндзя» из Острова Александр Григорьев вошёл в состав сборной России «Зенит-Чемпионика»
    Фото: Олеся Григорьева
  • Воспитанник футбольного клуба «Ниндзя» из Острова Александр Григорьев вошёл в состав сборной России «Зенит-Чемпионика»
    Фото: Олеся Григорьева

«Семилетний Саша увлекается футболом уже давно. Интересоваться спортом он стал сразу же, как только научился ходить. Дома интересы мальчика никого не удивили, ведь любовь к футболу у Григорьевых – это семейное. Когда-то гонял мяч на стадионе дедушка Александра, потом увлёкся футболом и отец, а теперь тренируется и сам Саша», – рассказали в редакции газеты.

В пять лет родители впервые привели ребёнка на стадион. В детском футбольном клубе «Ниндзя» под руководством тренера Дениса Петрова мальчик занимается уже третий год. Александр Григорьев активно себя проявляет на соревнованиях, часто забивает важные голы и проявляет яркие лидерские качества. Денис Петров заметил талант и старания школьника и выдвинул маленького спортсмена на пробы в сборную России «Зенит-Чемпионика».

«Преуспевает мальчик и в других делах. Саша учится в четвёртой школе и недавно окончил первый класс. Учёба даётся ему без проблем, а среди школьных предметов уже появились любимые – математика и физкультура, где можно сделать зарядку и погонять с одноклассниками мяч», – отметили в редакции газеты.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Заплыв на открытой воде Swimcup в Пскове
09 августа 2025

Юный футболист из Псковской области вошёл в состав сборной России
09 августа 2025

День физкультурника отпраздновали в Острове
09 августа 2025

Большой спортивный праздник прошёл в Гдове
09 августа 2025

Мультиспортивный фестиваль проходит в Финском парке Пскова
09 августа 2025

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменок с победой на чемпионате России по стрельбе из лука
09 августа 2025

Михаил Ведерников призвал псковичей присоединиться к сегодняшнему мультиспортивному фестивалю
09 августа 2025

Рекордное число участников собрал забег «5 вёрст» в Пскове
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...