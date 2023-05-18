Аркадий Галковский рассказал о джазе на «Серебряном дожде». Главное
Джазмен, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Аркадий Галковский стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 18 мая.
Для вас мы узнали, что:
- «Сразу к джазу не придешь. Очень важно слушать. Это искусство больше не нотное, а устное, как народная песня, которая передается из уст в уста: одна бабушка спела, другая спела и изменила. Вот с джазом похожая штука»;
- «Музыка — она для всех, для каждого, независимо от того, у тебя четыре класса образования или два высших. Не надо что-то специально понимать»;
- «Джаз — это искусство, совершенно чуждое для русского человека. Он может привыкнуть слушать джаз, но играть его с душой русскому человеку очень трудно»;
- «Джаз — это искусство контактное во все стороны. Например, есть люди, которым всё равно с кем играть, лишь бы он играл нормально. Я к ним не отношусь, мне нужны мои люди, рядом с которыми я не буду стесняться играть»;
- «Саксофон — инструмент-хамелеон. Он может сыграть любую музыку, стать похожим на любой инструмент. Я своим студентам говорю, что, когда иду по коридору и дверь в класс закрыта, а там играют, я задумываюсь, на чём, — это значит, что очень хорошо играют на саксофоне»;
- «Существует несколько разновидностей этого инструмента, которые отличаются звучанием и размером. Есть сопрано, маленький саксофон. Звучит он как девочка, высокий и интересный звук. Есть альт — саксофон чуть побольше, и звучит он глубже. Есть тенор, который ещё больше, и вот это как раз таки и есть джазовый саксофон»;
- «Некоторые учат артистов или музыкантов, мол, ты должен быть наглым. А я говорю: скромность — это основа. Если ты заранее наглый, то ты уже пропал»;
- «Важно учить ребёнка скромности, так как если ребёнок заранее уверен в своём успехе, то он уже пропал»;
- «Звёздная болезнь — самый главный враг музыканта, поэтому нельзя перехваливать детей».
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