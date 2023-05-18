Аркадий Галковский рассказал о джазе на «Серебряном дожде». Главное

21:21, 18 мая 2023, ПАИ

Джазмен, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Аркадий Галковский стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 18 мая.

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