Московская компания украла 3,5 млн рублей и оставила псковских госслужащих без автомобилей

13:42, 22 мая 2023, ПАИ

Московская компания оставила псковских госслужащих без автомобилей. За это «Эдельвейс» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского УФАС.

По контракту компания должна была поставить в лизниг четыре легковых автомобиля для Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области. Стоимость контракта составляла 13,5 миллиона рублей.

Согласно условиям, заказчик должен был выплатить аванс в размере 24,6 % от цены контракта (около 3,5 млн рублей). Аванс поставщик получил, однако автомобили не поставил и перестал выходить на связь с заказчиком.

Помимо того что ООО «Эдельвейс» теперь не сможет принимать участие в торгах в течение двух лет, проверкой его деятельности на предмет мошенничества займутся правоохранительные органы.